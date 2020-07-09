США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.

«Форд пригласил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической безопасности, который в последний раз проходил в январе», — говорится в сообщении бюро.

Последние на данный момент российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня, но в них США представлял не Форд, а спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Обсуждалось продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. По словам Рябкова, следующая встреча с Биллингсли может состояться в конце июля — начале августа.