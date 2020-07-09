США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу, сообщает госдепартамент.

Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.

«Соединенные Штаты приветствуют приверженность Китая участию в переговорах по контролю над вооружениями. Как таковые, разумные следующие шаги должны будут включать личные встречи между Соединенными Штатами и Китаем. Специальный посланник президента по контролю над вооружениями посол Маршалл Биллингсли пригласит китайское правительство присоединиться к добросовестным переговорам в Вене, Австрия», — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что США также «рекомендуют Китаю как можно скорее встретиться с Россией для рассмотрения дальнейших шагов по трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями».

«Мы все вынесем на переговоры разные точки зрения и цели, и у нас наверняка возникнут разногласия. Но настало время для диалога и дипломатии между тремя крупнейшими ядерными державами о том, как предотвратить новую гонку вооружений», — отмечается в сообщении.

РФ и США в июне провели в Вене встречу по контролю над вооружениями и договору СНВ. Вторая встреча запланирована там же, ориентировочно в конце июля – начале августа.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных услови