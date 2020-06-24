Второй раунд переговоров США и России по стратегической стабильности может пройти в конце июля-начале августа в Вене, Китай снова получит приглашение на переговоры, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.

«Это были очень откровенные (дискуссии) и, как я вчера сказал, был достигнут прогресс по запуску рабочих групп. И мы запланировали на конец июля или, возможно, на начало августа второй раунд в Вене… Мы ожидаем, что Китай снова будет приглашен посетить (переговоры)», — сказал Биллингсли на пресс-конференции в режиме онлайн.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую — Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.