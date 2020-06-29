США с понедельника прекращают поставки оборонной продукции и оборудования двойного назначения в Гонконг, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт оборонной продукции американского происхождения, которая находится в ведении госдепартамента, а также (экспорт) секретных технологий двойного назначения, находящихся в ведении министерства торговли, в Гонконг», — написал он в Twitter.

В тексте его заявления по этому поводу, распространенном госдепартаментом, уточняется, что в отношении поставок таких технологий Гонконгу вводятся те же ограничения, что и в отношении Китая.

«Соединенные Штаты вынуждены пойти на это для защиты национальной безопасности США. Мы больше не можем делать различия между экспортом находящихся под контролем товаров в Гонконг и в материковый Китай. Мы не можем рисковать тем, чтобы эти товары попали в руки Народной Освободительной Армии», — говорится в заявлении.

Причиной для такого решения послужило намерение Пекина принять закон о национальной безопасности Гонконга, который, по мнению Вашингтона, нарушает права и свободы автономии.

«С учетом того что Пекин теперь подходит к Гонконгу с позиции «Одна страна – одна система», мы поступаем так же», — заявил Помпео.

По его словам, США примут и другие меры, чтобы привести все в соответствии с «реалиями на месте в Гонконге».

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая «Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг». Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.

В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.

В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.