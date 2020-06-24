Рабочие группы, о которых РФ и США договорились в Вене, должны охватывать вооружения, не покрытые СНВ-3, заявил в среду журналистам спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Я должен вернуться к замминнистра иностранных дел Сергею Рябкову, чтобы подтвердить это с ним, что мы одинаково понимаем, что было на встрече. Конечно, с нашей точки зрения, мы считаем, что техническая рабочая группа будет покрывать тесно связанные вопросы военного арсенала, не охваченного договором, и доктрину… Мы договоримся по этому поводу», — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Так он ответил на вопрос о сообщениях в СМИ, что российская сторона в рамках группы по ядерным арсеналам и доктрине якобы согласилась обсуждать только доктрину.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. По словам Рябкова, следующая встреча с Биллигсли может состояться в конце июля – начале августа.