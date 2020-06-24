США повысили вознаграждение за информацию о местонахождении лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* до 10 миллионов долларов, сообщил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

«Я рад объявить, что госдепартамент США повысил сумму вознаграждения за информацию о местонахождении нового лидера ИГ* до 10 миллионов долларов», — сказал Помпео на брифинге в госдепартаменте.

Согласно информации на сайте госдепартамента, вознаграждение обещано за сведения о «верховном лидере ИГ*» Аль-Мауле, также известном под именем Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

По информации Вашингтона, он являлся одним из главарей террористов запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида» в Ираке и «постепенно рос, достигнув руководящей должности заместителя главы ИГ*». Руководителем организации он стал в октябре 2019 года после гибели в результате операции США предыдущего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее в марте США сообщили о внесении нового главаря группировки «Исламское государство» в список террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России