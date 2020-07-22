США потребовали от Китая в течение трех суток закрыть генеральное консульство в Хьюстоне, штат Техас, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее об этом написал главред китайской Global Times, назвав происходящее «безумным шагом».

Пекин призвал Вашингтон немедленно отменить это решение, в противном случае последуют «решительные ответные меры».

По информации издания Fox News, накануне в здании дипмиссии в Хьюстоне сжигали документы.

Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.