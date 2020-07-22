Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев, сообщает агентство Рейтер.

По ее словам, США не намерены терпеть нарушения суверенитета со стороны КНР и запугивания граждан страны. Ортагус подчеркнула, что президент США Дональд Трамп настаивает на принципах справедливости и взаимности в американо-китайских отношениях.

Ранее МИД Китая сообщил, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон. Как заявил официальный представить ведомства Ван Вэньбинь, Китай обязательно даст необходимый и обоснованный ответ на это требование. При этом, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях, что в генконсульстве в Хьюстоне был пожар, так как сотрудники дипмиссии сжигали секретные документы, Ван Вэньбинь заявил, что «генконсульство в Хьюстоне функционирует нормально».