США приветствуют требование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к Сирии отчитаться о возможно имеющихся у страны отравляющих веществах, говорится в письменном заявлении госдепартамента.

«Нынешнее решение ясно излагает меры, которые должно предпринять правительство Сирии, в том числе: отчитаться об объектах, на которых было разработано, хранилось и откуда поставлялось химоружие, использовавшееся в Эль-Латамне (в марте 2017 года); отчитаться об остающихся запасах химоружия и объектах по его производству; а также решить остающиеся вопросы с первоначальными отчетами», — говорится в заявлении госдепа.

«Исполнительные совет ОЗХО своим решением подтвердил, что ответственные за использование химического оружия должны быть привлечены к ответственности, и подчеркнул важность правосудия для тех, кто применяет его», — говорится в заявлении.

ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых — искажение фактов и обвинение властей Сирии.

Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.