США приветствуют независимый режим санкций Великобритании за нарушения прав человека, заявил в понедельник министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«США приветствуют введенный глобальный режим санкций за нарушение прав человека, который усиливает борьбу против попрания прав человека в мире. Использование нашими странами этих важных инструментов жизненно необходимо для привлечения к ответственности недобросовестных игроков за их действия», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, заявление которого распространил госдепартамент, новый режим символизирует «начало новой эры санкционной политики Великобритании и сотрудничества двух демократий».

«Новые возможности Великобритании дополнят усилия Соединенных Штатов и Канады, расширят возможности для совместных действий. Соединенные Штаты продолжать искать новых союзников и партнеров, чтобы совместно применять все имеющиеся инструменты в целях перекрытия доступа к американским и международным финансовым системам всем тем, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека», — заявил Помпео.

В понедельник Британия опубликовала список лиц и организаций, которых она обвиняет в нарушении прав человека. В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также 20 жителей Саудовской Аравии, которых подозревает в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. В списке также два генерала из Мьянмы и две северокорейские структуры, обвиняемые в пытках, убийствах и использовании труда заключенных. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, власти страны заморозят любые их активы, если таковые обнаружатся в Соединенном Королевстве.

В санкционный список внесены имена председателя Следственного комитета РФ Алесандра Бастрыкина, бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой и ряда других людей.

Российское посольство в Лондоне возмутилось включением в список имен сотрудников Следственного комитета и генпрокуратуры, пообещав ответные меры со стороны России.

Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского».

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.