Атомная энергетика США полностью зависит от поставок урана, обогащенного на российских предприятиях Росатома, заявил «Свободной прессе» президент Фонда научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов. По его словам, РФ в наследство от СССР досталась уникальная технология добычи и обогащения природного материала, которая превращает конечный продукт в самое выгодное предложение на мировом рынке.

Ранее в Конгрессе США прозвучало предложение ограничить в страну импорт российского обогащенного урана, который используется в атомной энергетике. Конгрессмены подчеркнули, что дешевое российское ядерное топливо негативно сказывается на развитии собственного производства. Кроме того, Москва, по мнению членов Конгресса, использует это обстоятельство как «геополитическое оружие».

Алексей Анпилогов, комментируя инициативу американских парламентариев, заявил, что в настоящее время у США нет своих предприятий по обогащению урана. В то же время компании Uranium One, держателем контрольного пакета акций которой является Росатом, принадлежит 30-40% всех производств в мире. При этом, по словам эксперта, довести до «реакторного обогащения» сырье могут только в России.

«Без России они никак не справятся», — отметил Анпилогов.

По его словам, в настоящее время американская атомная отрасль «лежит в руинах», а, чтобы воссоздать ее, потребуются колоссальные вложения. При этом Россия, уверяет эксперт, обладает уникальной технологией по добыче сырья путем подземного выщелачивания, что делает себестоимость продукта настолько низкой, что перебить его цену на международном рынке пока не под силу никакой другой стране в мире.