США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с Евросоюзом, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Президент знает, что ограничения на поездки является важным компонентом в сохранении жизней… Он отслеживает данные постоянно, планов об отмене ограничений сейчас нет. Но однозначно это решение за президентом. Он исходит из данных о безопасности и здоровье американского народа», — сказала она.

На фоне пандемии коронавируса США прекратили пассажирское сообщение со многими странами, в том числе странами ЕС. Ранее власти США заявляли, что готовы будут снять ограничения, когда убедятся в безопасности этого.

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