Никаких изменений в механизме предотвращения конфликтов между военными США и РФ в Сирии нет, сообщили Mpravda.com в пресс-службе Центрального командования ВС США (CENTCOM).

«Никаких изменений в процессе предотвращения конфликтов в Сирии не произошло. Коалиция (во главе с США) поддерживает прямую связь с российскими военными для содействия воздушному и наземному предотвращению конфликтов», — сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжают «призывать Россию и все другие стороны придерживаться взаимных процессов деэскалации конфликта и не предпринимать никаких провокационных действий».

Как заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии. Ранее Россия не раз выступала с критикой данного механизма.

В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что этот механизм не просто имеет недостатки, но и используется для дезинформации. Он отмечал, что нередко объекты, которые определялись как гуманитарные (то есть были внесены в список деконфликтинга), на деле использовались террористами. Кроме того, Небензя указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были бы располагаться по данным координатам.