США поддерживают требование арабских стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, продлить оружейное эмбарго для Ирана, заявил спецпосланник США по Ирану Брайан Хук.

«Мы поддерживаем страны региона в требовании к ООН продлить оружейное эмбарго, эмбарго должно быть продлено, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе», — сказал американский спецпосланник на пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировал саудовский телеканал «Аль-Ихбария».

В свою очередь, выступавший на пресс-конференции государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр тоже призвал международное сообщество продлить введенное в отношении Ирана оружейное эмбарго.

Хук указал, что руководство Ирана отвергает дипломатические пути и стабилизацию ситуации в Йемене, передавая туда оружие и ракеты. «Иран хочет, чтобы война шла без конца», — сказал спецпосланник.

По его словам, с 2016 года более 400 ракет было выпущено по территории Саудовской Аравии из Йемена, которые попали туда из Ирана.

Хук подчеркнул, что США поддерживают усилия спецпосланника ООН и Саудовской Аравии, направленные на прекращение огня, открытие аэропорта Саны и начало политического всеобъемлющего процесса.