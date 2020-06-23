США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.

Президент Польши Анджей Дуда 24 июля планирует посетить США. Одной из основных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере.

«В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Передислоцировано также будет командование V корпуса армии США, которое сейчас находится в Германии», — говорится в сообщении.

Также, по данным издания, у США «имеется план перебросить в Польшу около 30 американских истребителей F-16».

Кроме того, газета сообщает, что во время визита Дуды в США будет заключена договоренность о том, что Польше будет передано пять бывших в употреблении транспортных самолетов C-130 Hercules.

Также, по данным издания, Польша скоро заявит о намерении купить в США боевых вертолетов. «Ожидается, что это будут AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper», — говорится в сообщении.

Президенты Дуда и Трамп во время визита польского лидера планируют подписать соглашение DCA (Defence Cooperation Act), регулирующее условия, на которых американские войска будут находиться в Польше.

В настоящее время на территории Польши расквартированы около пяти тысяч американских солдат.