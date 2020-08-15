Вашингтон ответил на предложение Владимира Путина провести онлайн-встречу лидеров стран — членов Совета Безопасности ООН, а также Германии и Ирана по ситуации вокруг Исламской республики.

«Соединенные Штаты твердо убеждены, что Совет Безопасности — это лучшее место для проведения дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН «, — заявил Mpravda.com представитель Государственного департамента.

При этом собеседник агентства добавил, что США последние 19 месяцев пытались ускорить диалог и обсуждение с Россией и другими членами СБ ООН этого вопроса, но Москва «неоднократно и необъяснимо твердила об отсутствии юридического основания для обсуждения продления оружейного эмбарго ООН в СБ ООН и отказывалась обсуждать любой предложенный текст».

Накануне Путин предложил созвать саммит с участием глав России, США, Великобритании, Франции и Китая — постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии и Ирана, чтобы обсудить ситуацию и избежать обострения ситуации. Он также подчеркнул, что Москва сохраняет полную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Позднее Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

Согласно договоренностям в рамках СВПД, разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября.

За резолюцию проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

СВПД

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго снимут с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.