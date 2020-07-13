США официально отвергли ряд претензий КНР по территориям в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Сегодня мы укрепляем политику США в отношении жизненно важной части региона — Южно-Китайского моря. Мы ясно даем понять: претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путем угроз», — заявил Помпео.

По его словам, Пекин не предложил юридических оснований своей политики, а арбитражный трибунал в 2016 году отверг претензии КНР.

Теперь политика США будет официально соответствовать позиции арбитража, уточнил Помпео. В частности, он заявил, что с точки зрения Вашингтона КНР не имеет никаких юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, которые оспаривают Филиппины, а также на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Кроме того, США отрицают любые права КНР на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли. Кроме того, США теперь отрицают претензии Пекина на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией и Индонезией.

«Любые действия КНР, угрожающие рыболовству или освоению углеводородов другими странами в этих водах, незаконны», — отметил госсекретарь.

Кроме того, Помпео объявил незаконными претензии КНР на банку Джеймс — подводное образование в 50 милях от Малайзии и в 1 тысяче миль от побережья КНР. «Мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей. Америка поддерживает наших союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии в защите их суверенных прав на офшорные ресурсы», — заявил Помпео.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.