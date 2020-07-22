Проект российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» находится на этапе летных испытаний, в то время как США отстают в этой области на 10-15 лет и пытаются недобросовестными заявлениями затормозить развитие таких систем в России.

Такое мнение в беседе с Mpravda.com выразил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США призывают Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. По его словам, нет ничего, что бы оправдывало существование «систем Судного дня».

«Ничего подобного в США в течение ближайших 10-15 лет просто не может быть разработано. Именно отставание Вашингтона от России в создании таких видов крылатых ракет и побуждает высокопоставленных представителей США … делать подобные заявления», — сказал Коротченко.

Слова Биллингсли он назвал «политически ничтожными и не влекущими никаких последствий» и подчеркнул, что Россия при разработке своих стратегических программ не нуждается в сторонних советчиках.

«Москва будет реализовывать свои стратегические программы в области ядерных вооружений исходя из главной задачи – надежного обеспечения своей национальной безопасности и поддержания стратегического ядерного паритета с США даже в условиях возможного выхода США из всех договоренностей и непродления СНВ-3», — резюмировал эксперт.