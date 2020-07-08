Бывший вице-президент США Джо Байден ограничит импорт товаров из России, если станет президентом. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на его сайте.

В апреле 2019 года, как сообщал «Рамблер», Байден объявил о намерении принять участие в выборах президента США в 2020 году. На днях он опубликовал на своем сайте план перестройки цепей поставок в США критически важных продуктов и оборудования, который обеспечит отсутствие их дефицита в будущем.

В плане Байдена сказано, что политика действующего президента США Дональда Трампа, девизом которого является «Америка на первом месте», привела к росту офшоринга, спаду производства в США и сделала цепочки поставок в страну уязвимыми. В пример он привел импорт фармацевтической продукции, выросший при Трампе на 40%.

«В разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Трамп купил аппараты искусственной вентиляции легких, изготовленные дочерней фирмой российской компании, которая находится под санкциями», — отметил Байден.

Он заверил, что, если станет президентом, будет взаимодействовать с ближайшими партнерами США ради создания более прочных и устойчивых цепочек поставок и даже допускает ограничение импорта из таких стран, как Россия и Китай, потому что они представляют угрозу национальной безопасности США.