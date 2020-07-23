США осуждают авиаудар афганской авиации в провинции Герат, в результате которого погибли мирные жители, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

«Фотографии и свидетельства очевидцев указывают на то, что многие гражданские лица, включая детей, стали жертвами афганского авиаудара. Мы осуждаем эту атаку и поддерживаем расследование», — написал Халилзад в Twitter.

Как сообщил в среду Mpravda.com очевидец происшествия, по меньшей мере 50 человек погибли в результате авиаудара в провинции Герат на западе Афганистана. Удар был нанесен в тот момент, когда группа талибов приветствовала своего командира, освобожденного недавно из тюрьмы. Известно, что среди погибших были и мирные жители.

Одновременно с этим спецпредставитель США осудил недавние атаки талибов, которые тоже привели к жертвам среди мирного населения. В частности, сообщалось, что несколько человек погибли в провинции Герат в результате взрыва придорожной мины. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за этот взрыв, сообщив, что его жертвами стали восемь гражданских лиц, среди них женщины и дети, еще 12 человек пострадали.

«Вместо того чтобы тормозить (мирный) процесс, мы настоятельно призываем все стороны сдерживать насилие, защищать гражданское население и проявлять необходимую сдержанность, поскольку начало внутриафганских переговоров уже так близко», — написал Халилзад.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.