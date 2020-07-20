Госдепартамент США в понедельник осудил теракт в Сирии на территории, подконтрольной оппозиции.

Об инциденте в деревне Сиджу в районе сирийско-турецкой границы, находящейся под контролем сирийской оппозиции, стало известно в воскресенье. Турецкое агентство Anadolu сообщало, что произошел подрыв заминированного автомобиля.

«Соединенные Штаты решительно осуждают террористическое нападение возле рынка в Сиджу, недалеко от Аазаза и контрольно-пропускного пункта Баб-эль-Салам. По предварительным данным, в результате нападения погибли восемь человек и более 80 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении госдепартамента.

«Как мы уже заявляли ранее, такие действия неприемлемы ни для одной стороны в этом конфликте, и нападения на гражданское население никогда не оправданы. Мы вновь напоминаем всем сторонам, что насилие препятствует надежде на долгосрочное политическое урегулирование конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — отмечают в ведомстве, призывая к общенациональному прекращению огня в Сирии.