президента США.

В начале июля издание Guardian писало, что США скупили примерно 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», доказавшего эффективность при лечении COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences.

Известно, что первые 140 тысяч доз препарата были реализованы по всему миру. В конце июня США выкупили около 500 тысяч доз, что составляет почти 90% запаса препарата на три месяца. Эксперты предполагают, что этим шагом США существенно ограничили доступ других государств к лекарству.

До этого клинические испытания противовирусного препарата «Ремдесивир», первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, продемонстрировали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных коронавирусной инфекцией, что может способствовать росту шансов выживаемости.

«Ремдесивир» экстренно одобрили первого мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, однако не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS.

Больным COVID-19, как правило, назначают пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства, общей стоимостью 2 340 долларов.

В развитых странах в июне была установлена цена на «Ремдесивир» в размере 390 долларов за ампулу, для обеспечения развивающихся стран компания заключила контракты с производителями аналогов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Индии испытали «Фавипиравир» против COVID.

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