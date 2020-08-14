США одобрили продажи 90 военных самолетов F-16 компании Lockheed Martin на 62 миллиарда долларов, сообщил в пятницу Пентагон.

В одобренные продажи на 62 миллиарда долларов могут входить и другие страны, которым будут поставляться самолеты. Коды контрактов свидетельствуют, что речь идет, в частности, о поставке 66 F-16 Тайваню на фоне обострения отношений между США и КНР, которая считает Тайвань своей территорией. Пентагон ранее называл в числе первых получателей F-16 Марокко.

Это первая продажа F-16 Тайваню, хотя первоначально такие продажи были одобрены еще в 1992 году.

Всего американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует продать до 400 новых машин за рубеж.