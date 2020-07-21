Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских компаний.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые Ли Сяоюй и Дун Цзячжи украли торговые секреты на сотни миллионов долларов из целого ряда компаний, исследовательских центров и военно-промышленных корпораций. Они также пытались взломать фирмы, которые занимаются исследованиями по борьбе с коронавирусом, говорится в обвинительном заключении.

Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демер уточнил, что деятельность хакеров продолжалась около 10 лет и затронула целый ряд стран по всему миру. «Ни одна страна не защищена от этого», — сказал Демер на последовавшей пресс-конференции.

По его словам, пострадавшие компании занимались новыми материалами, фармацевтикой, биотехнологиями, обороной, производством роботов, солнечной энергией и другими разработками. Также, по его словам, Ли Сяоюй и Дун Цзячжи пытались взломать компьютеры НПО, священнослужителей и активистов в США, материковом Китае и Гонконге.

По словам Демера, хакеры работали «частично для собственной прибыли, но были готовы прийти на помощь государству». Он обвинил Китай в укрывательстве киберпреступников.

CША в прошлом обвиняли КНР в попытках взлома с целью кражи секретов разрабатываемых вакцин от коронавируса, Китай эти обвинения отвергает.