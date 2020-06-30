Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

«Бюро FCC по общественной и внутренней безопасности формально объявило, что компании Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE), а также их материнские и дочерние компании и подразделения, подпадают под объявленный FCC в ноябре 2019 года запрет на поддержку общих услуг для приобретения оборудования или услуг от компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности», — говорится в заявлении регулятора.

«В результате деньги из фонда общих услуг FCC на 8,3 миллиарда долларов больше нельзя использовать для приобретения, обслуживания, улучшения, модификации и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых данными поставщиками», — говорится в заявлении.

Глава FCC Аджит Пай заявил, что обе компании связаны с компартией и военными Китая, а также обязаны по китайским законам сотрудничать с разведслужбами КНР.

«Сегодняшними распоряжениями, которые основаны на большой базе доказательств, бюро FCC внесло Huawei и ZTE в список угроз безопасности для телекоммуникационных сетей Америки и для нашего будущего, связанного с 5G… Нынешнее решение защитит фонд общих услуг FCC, деньги в который платят посредством пошлин американские потребители и компании в своих телефонных счетах. Фонд не будет использоваться для поддержки этих поставщиков, которые угрожают нашей национальной безопасности», — заявил Пай.