США оставляют за собой право на ядерные испытания, но пока не видят в них необходимости, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.

«Нет, я не говорил об отзыве подписи по ДВЗЯИ. Я ясно дал понять, что сенат США отверг (этот) договор о запрещении испытаний, как целиком ущербный, и США не являются его частью», — заявил Биллингсли на онлайн пресс-конференции.

Он добавил, что с 1992 года, когда США ввели мораторий на ядерные испытания, у страны «есть и будет возможность проводить ядерные испытания, если мы увидим какие-либо причины для этого».

«Мне неизвестно о каких-либо причинах (для возобновления испытаний) на данный момент. Но я бы не стал исключать такую возможность, потому что зачем нам это делать?» — сказал спецпредставитель.

Биллингсли также вновь обвинил РФ в том, что она проводит ядерные испытания в нарушение своих обязательств по ДВЗЯИ. Россия ранее неоднократно отрицала подобные обвинения.

США подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую — Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.