Белоруссия не получит статус рыночной экономики и останется нерыночной, такое решение приняло министерство торговли США, говорится в сообщении ведомства.

«Сегодня министерство торговли США объявило о решении, что Белоруссия остается страной с нерыночной экономикой в соответствии с антидемпинговым законодательством США. В результате этого решения минторговли продолжит относиться к Белоруссии как к нерыночной экономике с точки зрения расчета демпинговых границ в антидемпинговых делах министерства», — передает сообщение американского министерства РИА «Новости».

Напомним, в феврале по просьбе Минска минторг США инициировал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой.