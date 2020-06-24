США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.

«Я не буду много думать и беспокоиться о моратории РСМД, потому что, говоря по-простому, этого (моратория) не будет», — заявил Биллингсли на пресс-конференции в режиме онлайн.

При этом он указал, что Китай не ограничен никакими договорами в этой области. «Мы тоже не собираемся (ограничивать себя)», — сказал спецпредставитель.

В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке.

В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.