США не намерены возобновлять работу своего консульства в Ухане, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

Ранее МИД КНР сообщил, что США потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Агентство Рейтер сообщало, что в качестве ответной меры китайские власти рассматривают закрытие консульства США в Ухане. Это диппредставительство закрыто с января в связи с пандемией коронавируса, которая началась в районе Уханя.

«США также заявили, что не будут вновь открывать свое консульство в городе Ухань, которое был закрыто в конце января в разгар вспышки коронавируса в Китае, заявил представитель администрации Трампа», — говорится в сообщении агентства.