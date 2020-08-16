В начале недели, впервые с момента старта «мыльной оперы» о продаже контрольного пакета акций украинского ПАО «Мотор Сич» частным китайским инвесторам, высказался представитель последних, председатель совета директоров компании Skyrizon Ван Цзин. В его комментарии, помимо обещаний развивать запорожскую компанию и напоминаний о том, что «Мотор Сич» продолжает существовать только благодаря уже внесенным китайским инвестициям, содержится и неприкрытое раздражение действиями украинской стороны. В частности, арестом акций украинской прокуратурой, а в общем — блокированием украинскими властями полноценного перехода предприятия в собственность и под управление китайцев.

Совершенно очевидно, что недружественные действия Киев предпринимает по указанию Вашингтона, который рассчитывает на то, что «Мотор Сич» в конечном счете китайцам не достанется. И в этой связи даже выдумывает для украинской стороны каких-то мифических американских инвесторов, которые больше напоминают испанского лыжного инструктора, ставшего именем нарицательным для описания «успешных» экономических проектов Украины с Западом.

Но, по всей видимости, «мыльная опера» подходит к концу и китайцы намерены заставить украинскую сторону определиться: следовать указаниям из Вашингтона даже вопреки букве собственного закона и собственным же интересам или ослушаться и заключить сделку со своим крупнейшим торговым партнером.

Пока больше шансов на то, что несамостоятельная украинская власть выстрелит себе в ногу, но китайцы умеют быть настойчивыми.

«Мотор Сич» — предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных двигателей для самолетов (в частности, различных модификаций «Ан», «Як» и «Бе»), вертолетов (модификаций «Ми» и «Ка») и крылатых ракет, а также промышленных газотурбинных установок.

Во время приватизации в 1990-х предприятие оказалось под контролем генерального директора Александра Богуслаева, который его сумел сохранить, ориентировав преимущественно на поставки в Россию и частично в Азию (КНР, Индия).

В 2000-х (прежде всего на фоне роста производства авиационной техники в России; в меньшей степени — в связи с подписанием новых контрактов с Китаем и Индией) предприятие достаточно динамично развивалось. Но после переворота в 2014 году украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией, что резко подкосило показатели компании. Правда, реально поставки в Россию прекратились лишь в 2018-м, но сокращаться начали с 2014-го. Возможно, украинские власти в 2014-2017 годах закрывали глаза на поставки, потому что завод по производству лопаток для запорожских двигателей в Снежном оказался на территории ДНР. Но эти лопатки продолжали исправно поступать в Запорожье — даже после введения экономической блокады ЛДНР со стороны Украины в 2017 году.

Так или иначе, но объем экспортной выручки компании с 2013-го по 2019 год сократился более чем втрое — с миллиарда долларов до 300 миллионов.

Видимо, понимая отсутствие перспектив в сложившихся условиях, Александр Богуслаев в 2017 году договорился о продаже контрольного пакета акций компании китайским инвесторам. Одновременно в Китае началось строительство нового завода в Чунцине, на котором предполагалось использовать технологии «Мотор Сич».

Однако Служба безопасности Украины сразу же попыталась заблокировать сделку, возбудив дела по статьям «Диверсия» и «Подготовка к преступлению». В сентябре 2017 года через суд арестовала 41% акций «Мотор Сич». В апреле 2018-го суд по требованию СБУ наложил арест еще и на акции иностранных владельцев компании. Аресту предшествовали обыски на предприятии.

Можно было бы предположить, что СБУ действует в интересах государства Украина, если бы вопрос запрета на продажу компании не озвучивался американскими официальными лицами — в частности Джоном Болтоном, бывшим тогда помощником президента Трампа по национальной безопасности. Болтон прямо говорил о том, что главной целью его приезда в Киев летом 2018-го являлось блокирование этой сделки. А после этого визита количество возбужденных уголовных дел, связанных с деятельностью компании и попыткой ее продажи, только выросло.

Чуть позже возникла анекдотичная идея с покупкой «Мотор Сич» американцами: предприятие в рамках возможной реализации этой сделки в 2019 году посетил частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс — бывший морской котик и основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater. На момент визита в Запорожье Эрик Принс был исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group — частной охранной фирмы в Гонконге и Пекине, которая оказывает материально-техническую поддержку по безопасности китайским предприятиям в Африке.

Ожидаемо этот анекдот никакого развития не получил.

Однако китайцы, взявшие на себя обязательство вложить в «Мотор Сич» 250 миллионов долларов и фактически инвестировавшие сто миллионов (это кроме оплаты стоимости акций Богуслаеву), закрыть сделку так и не смогли.

В результате в этом году они решили заручиться поддержкой одного из украинских олигархов — Александра Ярославского. В пользу его DCH Group китайцы согласились уступить 25% плюс одну акцию компании. Четвертого августа «дочка» китайской Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций «Мотор Сич».

Однако уже 6 августа украинская прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до «государственной измены».

До этих пор китайская сторона никак не проявляла себя в инфополе, видимо, надеясь решить вопрос по-тихому. Объединившись же с Александром Ярославским, они перешли к первому медийному контрнаступлению, обнародовав свои открытые обращения по факту блокирования сделки. Г-н Ярославский к тому же попросил вмешаться в ситуацию, складывающуюся вокруг продажи акций «Мотор Сич», лично президента Владимира Зеленского. А заодно пригрозил международными судебными разбирательствами, многомиллионной ответственностью и охлаждением отношений с Китаем.

Антимонопольный комитет имеет от 45 до 135 календарных дней на рассмотрение заявки. Сделка явно не приведет к большей монополизации, поскольку покупатели не ведут деятельность на рынках, где представлена «Мотор Сич». Покупатели не находятся под санкциями и являются частными компаниями, а «Мотор Сич» отсутствует в перечне стратегических объектов госсобственности — да и вообще не принадлежит государству.

Юридических оснований у комитета отклонить заявку явно не наблюдается.

Но и поверить в то, что Украина ослушается старших товарищей из Вашингтона, тоже сложно.

Скорее всего, будет выбран путь раскручивания уголовных дел СБУ и блокирования акций «Мотор Сич» на их основе. Однако такой путь беспроигрышен, пока разбирательства ведутся внутри Украины. При выходе на международный уровень эти дела вполне могут быть признаны несостоятельными.

Окончательный итог сделки предсказать сложно. Но обострение спора в ближайшее время произойдет наверняка. Сама же «Мотор Сич» пока продолжит потихоньку деградировать, не имея нормального менеджмента и четких перспектив.