США рассчитывают, что технические дискуссии по стратегической стабильности с РФ состоятся в ближайшие несколько недель, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Надеюсь, что следующий уровень обсуждений с РФ на уровне технических экспертов состоится в течение нескольких недель», — сказал Биллингсли, выступая на мероприятии Института имени Брукингса.

Он положительно охарактеризовал свою недавнюю встречу в Вене с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

«Думаю, мы оба согласимся, что мы не смогли преодолеть расхождение в позициях между нами, но это только первые переговоры», — отметил Биллингсли.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. По словам Рябкова, следующая встреча с Биллигсли может состояться в конце июля – начале августа.