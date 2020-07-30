Вашингтон, помогая косоварам в создании собственной армии, грубо нарушает резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая допускает лишь присутствие на территории Косово миротворческих сил, заявил в четверг заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.

«Замысел Вашингтона состоит в том, чтобы помочь косоварам в создании собственной армии, однако, тем самым грубо нарушаются положения резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая как раз предусматривает демонтаж любых косово-албанских военизированных формирований, допуская наличие в крае исключительно международного миротворческого контингента», — сказал Зайцев на брифинге.

По его словам, Москва призывает всех, кому небезразлична ситуация на Балканах и будущее этого «чувствительного региона», не допускать шагов, чреватых его дестабилизацией, накоплением опасного конфликтного потенциала.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.