Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.

«Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят. Возможно, мы перебросим их из Германии», — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме.

«Мы уменьшим количество наших войск в Германии. Некоторые (войска) вернутся домой, некоторые в другие места Европы, и Польша будет одним из таких мест», — добавил он.