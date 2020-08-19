США намерены в скором времени задействовать механизм возвращения санкций СБ ООН в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Я не могу сделать никакого заявления относительно сроков, но как президент заявил четко, мы собираемся сделать это скоро, и мы это сделаем», — сказал Помпео на пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, отвечая на вопрос, когда США намерены начать возвращение санкций СБ ООН в отношении Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона запустить механизм восстановления санкций против Ирана.

В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.