Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на «сдерживание России» в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.

«Полностью профинансировать «Европейскую инициативу» по сдерживанию и предоставить дополнительно 3,789 миллиардов долларов США для стратегических морских перевозок, спутниковой связи, дозаправки, подводных и противолодочных боевых действий, которые усиливают сдерживание против России», — говорится в документе.

Также в рамках бюджетного предложения предлагается выделить 250 миллионов долларов на Инициативу по помощи Украине из которых лишь 50 миллионов могут быть использованы на поставки летального оружия. В документе предлагается продлить полный запрет на финансирование любой активности, которая может быть расценена как поддерживающая попрание суверенитета Украины в части крымского вопроса.

При этом документ рекомендует «продолжая ограничивать (общее) военное сотрудничество с Россией, расширять его в части… двустороннего военного диалога в целях уменьшения риска конфликта (между РФ и США, — ред.)».