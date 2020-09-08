США могут ввести санкции против российского проекта «Северный поток-2» до президентских выборов, история с российским оппозиционером Алексеем Навальным — лишь дополнительный повод для этого, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта «Северный поток-2» из-за ситуации с оппозиционным активистом Алексеем Навальным.

«Трамп давно обещает это сделать, и он это сделает, просто в случае с Навальным у него появился дополнительный повод, который оправдывает позицию Трампа. Это дополнительные основания для того, чтобы настаивать на введении санкций. Вероятность введения санкций со стороны США продолжает оставаться очень высокой. Я подозреваю, что американцы введут их, причем до президентских выборов», — сказал Белов РИА Новости.

Американцы ввели бы санкции и без истории с Навальным, но сейчас вероятность существенно выше, отметил он.

«Когда Меркель говорит, что не исключает санкции против «Северного потока», конечно, она просто не исключает этого с точки зрения ЕС. С точки зрения Брюсселя вероятность минимальная, с точки зрения Вашингтона — максимальная. Так что заявление Трампа — это не новость», — подчеркнул он.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.