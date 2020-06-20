Требуя сделать соглашение по контролю вооружения между США и Россией трехсторонним, включив в него Китай, Вашингтон ищет предлог, чтобы не предпринимать конкретных шагов по продлению действующего ядерного соглашения с Россией (СНВ-3), сказал Mpravda.com зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно касаться ядерных арсеналов России и Китая, причём полностью охватывать их. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.

«У нас с США двухсторонний договор СНВ-3, но при этом, предлагая Китай включить, они почему-то пока вообще не заявляют о Великобритании и Франции — это бы тоже немаловажный был фактор … На мой взгляд, это просто поиски, предлоги, (чтобы — ред.) уйти от конкретных шагов по продлению данного договора», — сказал Швыткин.

Депутат подчеркнул, что со стороны США таких шагов пока предпринято не было. Он также отметил, что Россия не может «отвечать за Китай», КНР является суверенным государством и сама вправе решать, будет ли она участником данного договора, тем более, что Пекин неоднократно высказывался против своего участия в этом соглашении.

Ранее администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.