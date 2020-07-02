США будут инициировать в середине июля голосование в Совете Безопасности ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт в интервью агентству Блумберг.

Ранее постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что СБ ООН не планирует в июле рассматривать вопрос продления оружейного эмбарго против Ирана.

«Мы хотим дать Совету (Безопасности) возможность обсудить возобновление (эмбарго). Но мы будем использовать любую меру, любой инструмент, и если это означает восстановление, то это именно то, что мы будем делать, мы будем инициировать это (голосование)», — сообщила Крафт.

Она также подчеркнула, что в случае если не удастся продлить эмбарго в отношении Ирана, США будут пытаться восстановить санкции ООН против ИРИ в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.

Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, «все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов … оружия и связанных с ним материалов». Исключение, исходя из американского проекта, может быть, в случае если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность «в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции».

Кроме того, документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении внешнего мира.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.