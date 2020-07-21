Главы военных ведомств Южной Кореи и США во вторник обсудили по телефону проблему разделения оборонных расходов и другие вопросы безопасности на Корейском полуострове, сообщило южнокорейское минобороны.

«Обе стороны договорились продолжать поддерживать готовность южнокорейско-американского альянса и объединенную оборонную позицию для реагирования на меняющуюся ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Помимо обсуждения расходов на содержание американского контингента и проведения совместных учений командных постов этим летом, министры Чон Гён Ду и Марк Эспер договорились продолжать усилия по денуклеаризации КНДР, установлению прочного мира на Корейском полуострове, а также передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из Вашингтона в Сеул. Стороны согласились продолжить обсуждение всех тем на ежегодной консультативной встрече по вопросам безопасности осенью.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности сокращения американского военного контингента в Южной Корее, поскольку две страны по-прежнему расходятся во мнениях об увеличении доли Южной Кореи в расходах на американский контингент на полуострове. Чиновники администрации Трампа отказались комментировать это сообщение и заявили, что решение о сокращении сил не было принято.

В понедельник представитель министерства обороны Южной Кореи заявил, что в ходе переговоров с США не обсуждается сокращение американского контингента на полуострове. Агентство Рёнхап во вторник со ссылкой на чиновника из минобороны подтвердило, что в ходе телефонного разговора министров этот вопрос также не поднимался.

С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание военных США в Южной Корее. Выплаты в 2019 году составили 870 миллионов долларов.

Сообщалось, что Вашингтон с начала переговоров в сентябре 2019 года добивался от Южной Кореи повышения платежей на 50%. Сеул в свою очередь изначально предлагал увеличить свои расходы лишь на 10%. В марте стороны договорились об увеличении на 13-14%, и дальнейшем последовательном увеличении на 7-8% ежегодно до 2024 года. Однако эти условия не устроили Трампа и переговоры зашли в тупик.

Американские войска находятся в Южной Корее со времени Корейской войны 1950-1953 годов, которая завершилась подписанием соглашения о перемирии между КНДР и воевавшими под флагом ООН войсками США. Пхеньян неоднократно настаивал на подписании договора о мире и выводе военного контингента Соединенных Штатов из Южной Кореи, однако до сих пор Вашингтон на это не идет под предлогом «северокорейской угрозы».

После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право управления войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления до сих пор остается у США.

Договоренность о передаче оперативного контроля в военное время Вооруженным силам РК была достигнута в 2007 году. Предполагалось, что передача завершится к 2012 году. Однако в 2010 и 2015 году Сеул неоднократно просил Вашингтон перенести передачу, новый срок был намечен на начало 2020-х годов, но вопросы разделения расходов на оборону и коронавирус замедлили этот процесс.