США и РФ могут в ближайшие месяцы провести диалог по противостоянию терроризму, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«Еще одна область потенциального сотрудничества с Россией — противостояние терроризму. И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы», — написал О’Брайен в статье для Washington Post.