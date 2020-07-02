Правительство США и представители Ливийской национальной армии (ЛНА) провели 1 июля виртуальную встречу для обсуждения вопроса о демобилизации ополченцев в Ливии, сообщает пресс-служба госдепартамента.

«Ситуация в районе боевых действий и прогресс в переговорах «5+5″ при содействии ООН создали новую возможность и императив для решения вопросов, связанных с ополченцами по всей Ливии. В соответствии с политикой активного нейтралитета США по Ливии эта встреча следует за контактом США по вопросу ополченцев с представителями Правительства национального единства на прошлой неделе», — говорится в сообщении ведомства.

Вопрос об ополчении стал актуальным после выступления президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, оказывающего политическую поддержку главе ЛНА Халифе Хафтару, который заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Вице-председатель Верховного совета племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик сообщил Mpravda.com, что ливийские племена начали мобилизацию своих сил еще до того, как египетский президент заявил о готовности помочь им.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.