США и КНР ведут серьезную борьбу за передел мира, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы, наверное, заметили, что идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство — мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту — Соединенным Штатам Америки. И это государство — Китайская Народная Республика. Там мощная ядерная держава… Они все делают независимо: они ворвались в космос, они освоили самое современное оружие. И эта экономика — по экспорту первая, по производству — вторая после Америки. Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились. Что такое потерять монополию? Это стать беднее», — заявил Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями Минской области. Фрагмент встречи показал телеканал «Беларусь 1» в воскресенье.

По словам Лукашенко, КНР уже встала вровень с США, и американцы «почувствовали опасность», начали «терять позиции». Как отметил белорусский лидер, началась торговая война, которая «себя очень показала в прошлом году и начале этого».

Глава государства признался, что иногда симпатизирует президенту США Дональду Трампу, но не может согласиться с тем, что тот «открыл все фронты и воюет со всем миром».

«Когда его госсекретарь (Майк Помпео – ред.) был у меня, мы с ним обсуждали эту тему, и я ему задал вопрос, когда один на один встречались: «Вы зачем воюете со всем миром? Это вам плохо обойдется. Зачем вы открыли фронт против России?» В военном отношении Россия — страна мощная, и ядерное оружие (имеет – ред.)», — заметил Лукашенко.

По его словам, американцы активизировали все силы вокруг Китая и подстегивают «раздрай» внутри страны.

Глава Белоруссии также упомянул об убийстве в США полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, после чего в этой стране начались протесты. Президент считает, что это происшествие стало лишь триггером, однако не причиной волнений. Он пояснил, что мощная страна показала неспособность бороться с пандемией коронавируса COVID-19, и 60 миллионов человек остались без работы — преимущественно темнокожие.

«Кто бы мог подумать, что эта мощная держава не выдержала этого напора. Ко времени задать вопрос: эта пандемия — это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Вы подумайте. То есть не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир и «пристегнули» к себе другие страны? Основа — экономика… Главная причина этого конфликта лежит в экономике. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает. Начали делить существующие», — высказал мнение Лукашенко.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>