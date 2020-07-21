Денис Ворошилов. США хотят создать коалицию по борьбе с «китайской угрозой», заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«США хотят, чтобы все суверенные государства осознали угрозу, которую представляют Китай и коммунистическая партия Китая. Все страны должны дать ответ поведению КНР… Мы думаем, что весь мир должен действовать совместно для того, чтобы поддерживать и укреплять систему международных отношений», — сказал Помпео на пресс-конференции в Лондоне во вторник.

По его словам, «коммунистическая партия Китая бесчестным образом использовала кризис с коронавирусом».

«Нужно понимать угрозу, которую представляет коммунистическая партия КНР», — добавил Помпео.

Он также поблагодарил Великобританию за то, что та вслед за США отказалась использовать оборудование китайской компании Huawei при создании сетей стандарта 5G.

«США поддерживают самостоятельный выбор. Решение премьер-министра было продиктовано тем, что для Британии является лучшим», — отметил Помпео.

Глава МИД Британии Доминик Рааб в свою очередь рассказал, что у него состоялась продуктивная дискуссия с американским коллегой. Министры обсудили ситуацию в Гонконге, на Ближнем Востоке а также оружейное эмбарго в отношении Ирана.

Отвечая на вопрос о решении относительно Huawei, британский министр подчеркнул, что оно не было продиктовано США.

«Британия не получала указаний от США, по Huawei у нас состоялась конструктивная дискуссия», — отметил Рааб.