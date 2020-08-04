США готовы оказать помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте, сообщил Mpravda.com представитель госдепартамента.

Два взрыва произошли в районе порта Бейрута. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

«Мы внимательно следим за сообщениями о взрыве в Бейруте 4 августа. Согласно сообщениям, взрыв произошел в порту Бейрута и рядом с ним. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования всем пострадавшим и готовы предложить всю возможную помощь. Мы тесно сотрудничаем с местными властями, чтобы определить, пострадали ли какие-либо граждане США. Информации о причинах взрыва у нас нет», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что госдепартамент призывает граждан США избегать районов, затронутых взрывом.

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