США предоставит Украине помощь в размере 100 тысяч долларов для преодоления последствий наводнения в западных областях страны, сообщила в субботу пресс-служба посольства США в Киеве.

В понедельник МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.

«Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств…», — говорится в сообщении посольства в Facebook.