Субъектам РФ и муниципальным образованиям смогут предоставлять бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счёте бюджета на срок до 240 дней. Соответствующий закон планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 2 декабря.

В настоящее время бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ выдаются на 180 дней при условии его возврата не позднее 25 ноября. Проектом закона предлагается увеличить этот срок до 240 дней, установив срок возврата кредита не позднее 1 декабря.

Документ, внесённый спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и главой думского Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, направлен на обеспечение долговой устойчивости региональных и местных бюджетов. Он разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина.

Законопроект станет важной мерой поддержки регионов в период пандемии, уверен Вячеслав Володин. Предложенные меры, по его словам, позволят регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики, поддержку граждан и бизнеса.

Во втором чтении законопроекта, как отмечал Володин, депутаты приняли ряд важных поправок.

«В частности, все сэкономленные субъектом Федерации средства не уйдут обратно в федеральный бюджет, а останутся у региона при условии их направления на реализацию нацпроектов, — рассказал Вячеслав Володин. — Ещё одна поправка позволит обеспечить в текущем году за счёт бюджетных кредитов под 0,1% рефинансирование задолженности регионов по казначейским кредитам со сроком погашения до 1 июля 2021 года. Тогда субъектам Федерации не придётся в конце года занимать в коммерческих банках, чтобы погасить казначейские кредиты».

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