Покупая квартиру, человек имеет право знать, как долго прослужит ему сам дом, и какие расходы на его эксплуатацию будут с этим сопряжены. Например, сколько придется платить за капремонт. Однако на деле редко кого волнуют такие детали. Будущие жильцы действуют по правилу: пришел — увидел — и купил. Если, конечно, достаток позволяет. Тем не менее, специалисты Союза потребителей России считают, что срок службы жилых многоквартирных домов нужно сделать обязательным стандартом в строительной отрасли. Соответствующее письмо направил в Минстрой председатель союза Петр Шелищ. Чем это «грозит» покупателям и продавцам квартир, рассказали наши эксперты.

Выбирая квартиру в старом фонде, покупатель может ознакомиться, включен ли дом в программу капремонта, какие именно работы и когда будут проведены в доме — эта информация публична, не говоря уже про сведения о том, входит ли дом в программу реновации. Что касается новостроек, в последние десятилетия отрасль сильно продвинулась вперед. На смену панельным типовым сериям, широко представленным на рынке еще в 2000-е годы, пришли монолитные дома, которые отличаются максимальным сроком эксплуатации среди всех типов домостроения — около 150 лет.

— Люди, покупая квартиру, даже в ипотеку на 20 лет, редко заглядывают за такие горизонты, — говорит председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. — Банки выдают ипотеку на 15-20 лет даже под залог квартир в старых панельных домах, хотя там может быть чуть выше страховка. Об этом мало кто из покупателей задумывается, так как основной критерий выбора жилья (прежде всего, если речь идет о масс-маркете) — бюджет покупки: сколько я потрачу здесь и сейчас.

Застройщик же не будет гарантировать сохранность дома в течение 100 лет. Законом установлено, что в новостройках устранение недоделок гарантируется лишь в течение 5 лет после ввода дома в эксплуатацию, дальше — уже заботы управляющей компании. И даже если новый стандарт обяжет застройщика указывать срок службы дома, принципиальным образом что-то вряд ли поменяется. Во всяком случае стоимость квадратного метра не повысится.

Управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка считает, что в целом введение четкой регламентации с точки зрения «срока годности» нового жилья очень важно. «С одной стороны, резко будут сокращены требования в части СНиП к новому жилью, треть пунктов приобретет рекомендательный характер, — рассуждает специалист. — А с другой стороны, ответственность собственников жилья, прежде всего материальная, постоянно возрастает (стоит вспомнить хотя бы взносы на капитальный ремонт). При этом экономическая обстановка пока не обещает быстрого роста доходов населения, а это значит, что оборот на рынке жилья будет медленным. Все более распространенной практикой станет жизнь нескольких поколений семьи в одном и том же доме. Поэтому вопрос пригодности жилья для долгосрочного использования будет актуальным».

— Ситуация в строительной отрасли сейчас совершенно иная, нежели несколько десятилетий назад. В частности, это касается панельных серий, которые уступили лидерство монолитным домам, но продолжили совершенствоваться, — говорит генеральный директор управляющей компании «Развитие» Игорь Козельцев. — Современные панельные дома отличаются герметичностью швов, качественной тепло- и звукоизоляцией, более долгим сроком службы. Думаю, с точки зрения покупателя квартиры в новостройке разница не столь принципиальна, особенно учитывая тот факт, что в Москве почти 40% квартир комфорт- и бизнес-класса приобретают люди в возрасте 30-40 лет, еще 25% — в возрасте 40-50 лет. То есть в любом случае современная новостройка прослужит не одному, а многим поколениям, прежде чем превратится в аварийное здание. Поэтому информация о сроке службе вряд ли будет играть ощутимую роль при выборе проекта.

Инициатива не окажет значимого влияния на рынок недвижимости и стоимость квартир не повысит: новый ГОСТ, скорее, зафиксирует текущую ситуацию, полагает коммерческий директор группы «Родина» Ксения Юрьева. «Почти 90% квартир продается в монолитных и монолитно-кирпичных домах, а на панель приходится около 10%. Конечно, не исключено, что срок службы дома станет еще одним ориентиром для покупателей, однако явно не стоит ставить этот показатель на одну ступень со стоимостью квадратного метра. Основными критериями выбора новостройки в любом случае останутся местоположение, соотношение цены и качества и репутация девелопера», — утверждает эксперт.