Срок действия антипиратского меморандума продлен до 31 января 2021 года. Об этом 28 января сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

В ходе круглого стола «Глобальная экосистема видеосмотрения» в рамках форума CSTB он отметил, что с момента начала действия документа из поисковой выдачи удалены около 2,1 млн ссылок на незаконный контент. «Учитывая такой глобальный отраслевой запрос, общим решением действие меморандума продлено до 31 января 2021 года», — цитирует его ТАСС.

Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российские интернет-площадки. Документом ввели досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент.

Ранее руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц поделился мнением, что попытки фильтровать пиратский контент при помощи поисковиков чрезмерны и только приведут к росту популярности даркнета.