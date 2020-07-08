Свое заявление Порошенко сделал, выступая в среду в суде во время избрания ему меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

«Я хочу обратиться к народным депутатам, которые сегодня присутствуют в этом зале (суда – ред.) и к тем, которые смотрят нас по телевизору. Я прошу создать временную следственную комиссию в парламенте по фактам преступных фальсификаций в офисе генпрокурора, по фактам политического давления», – заявил Порошенко в суде.

В среду Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о назначении Семочко. В ходе заседания сторона обвинения отозвала свое ходатайство. Также суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования еще на полгода – до 10 октября.

Продолжено рассмотрение ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования. Это предусматривает обязанность Порошенко приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, а также сдать на хранение следователю паспорта. Прокурор сообщил Порошенко о завершении расследования дела о назначении Семочко.

Экс-президента Украины Петра Порошенко подозревают в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко – на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины.

В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября того же года вышло журналистское расследование Bihus.info, согласно которому в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко приобрела три особняка стоимостью несколько миллионов долларов, а также числилась в базах данных налогоплательщиков России.

Впоследствии украинская контрразведка подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Госбюро Украины прекратило дело об отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском», фигурантом которого был экс-президент страны Петр Порошенко.

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