Средний возраст заболевших коронавирусом COVID-2019 — 41 год судя из онлайн карты коронавируса, но 80 процентов умерших от этой болезни составляют люди старше 60 лет.

Этот факт врачи объясняют тем, что вирус «цепляется» к тем, у кого есть тяжелые сопутствующие заболевания, ослабляющие иммунную систему.

Как правило, это диабет, артериальная гипертензия, заболевания сердца и сосудов.

Как защититься от коронавируса?

1. Поддерживайте чистоту рук, для этого в общественных местах подойдет антисептик, а по приходу домой обязательно тщательно промойте руки с мылом.

2. Пейте только бутилированную или кипяченную воду.

3. Используйте маски для защиты органов дыхания, они значительно повысят шансы не заразиться, хоть и не гарантируют на 100% полную защиту. После использования маску необходимо утилизировать.

4. Соблюдайте дистанцию, безопасным расстоянием считается радиус в 1 метр.

5. Ведите здоровый образ жизни, здоровый режим дня, включая полноценный сон, насыщенная белками, витаминами и минералами пища и физическая активность, значительно повысят ваши шансы не только на выздоровление, но и на вероятность заражения.

Старайтесь сохранить бодрость духа и позитивное мышление, не стоит бояться обращаться за помощью врачей, а главное помнить — летальность согласно ВОЗ от COVID-19 составляет всего 3%, и многие из них имели тяжелые сопутствующие болезни.